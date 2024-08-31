Конец лета и начало осени в столице еще будет жарким.

Жаркая погода в Киеве продлится еще несколько дней. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 31 августа и 1 сентября в столице будет еще очень тепло и даже жарко - столбики термометров будут подниматься до +30...+32 градусов. Однако уже можно спрогнозировать, когда в Киеве наконец станет свежее.

"Ощутимое снижение температуры воздуха - с 3-го сентября", - сообщила Наталья Диденко и опубликовала диаграмму, согласно которой, 3 сентября в столице уже будет около +22...+24 градусов.

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Погода 31 августа - прогноз

В последний день лати в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Без осадков, лишь в южной части местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет северо-восточный с переходом на Левобережье на юго-восточный, 5-10 м/с. Днем на юге и востоке страны отдельные порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем в большинстве обалстей будет в пределах +26°...+31°, в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях воздух прогреется до +34°.

На Киевщине сегодня также будет переменная облачность и без осадков. Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области составит +26°...+31°, а в Киеве термометры остановятся на отметке около +30°.

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