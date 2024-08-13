Осадков на этой неделе в столице не ожидается.

На этой неделе в Киеве ожидается потепление - температура повысится почти до +30°. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

В целом, по словам синоптиков, текущая неделя принесет для Киевщины достаточно спокойную и солнечную погоду. Способствовать этому будет поле повышенного давления, которое будет простираться от Скандинавии до Черного моря.

В первой половине недели еще будут достаточно свежие температурные показатели, ведь будут преобладать воздушные потоки с северо-запада.

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"А вот с четверга температура будет иметь тенденцию к повышению", - говорят в Укргидрометцентре.

По прогнозу, 13 и 14 августа в столице будет +24°. 15 августа столбики термометров уже покажут +27°, а 16 и 17 числа воздух в столице будет прогреваться до +29°.

Погода 13 августа - прогноз по Украине

Во вторник, 13 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Без осадков, лишь в северо-восточной части днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем +21°...+26°, на Закарпатье воздух прогреется до +30°, а в южной части страны столбики термометров покажут +27°...+32°.

В Киеве сегодня также будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. По области ожидается +21°...+26°, а в столице воздух прогреется до комфортных +23°...+25°.

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