Объявлен І уровень опасности, желтый.

Синоптики дали прогноз погоды по Киевской области на 10 июня 2023 года. Они предупредили об опасных метеорологических явлениях. Так, после обеда в столице ожидается гроза.

"Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью +14...+19°, днем + 23...+28°, в Киеве днем +26...+28°", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Днем 10 июня по области и в Киеве гроза, І уровень опасности, желтый.

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Похолодание в Киеве

Как сообщили в УГМЦ, в результате поступления атмосферного фронта с севера в следующие трое суток по Киевщине ожидаются осадки - дожди и грозы.

Прогнозируется похолодание: ночью +12...+15°, а в дневные часы около +20°. "Далее температура будет держаться в пределах +12...+14° в ночные часы, а в дневное время +22...+24°", - говорят синоптики.

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