Сначала дожди и похолодание охватит западные области. а к завтрашнему вечеру - Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

В Украину 11 октября придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и похолодание в западных областях. Как рассказывает известный синоптик Наталья Диденко, к завтрашнему вечеру дожди накроют Житомирскую, Винницкую, Киевскую и даже западные районы Черкасской области.

При этом на остальной территории завтра все еще будет сухо.

"Температура воздуха в южной части Украины и в центральных областях ожидается самой высокой, +20...+25 градусов. На востоке Украины +20...+23 градуса. На севере +19...+21 градус", - пишет Диденко.

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В то же время на западе температура из-за холодного атмосферного фронта снизится до +12...+16, в Черновицкой области и Хмельницкой области будет немного теплее - до +19 градусов.

В Киеве 11-го октября в основном будет сухо, однако вечером холодный дождевой фронт дойдет и до столицы. Сначала дожди будут небольшими, однако 12-го октября усилятся.

12 октября столица уже будет в тылу холодного атмосферного фронта, поэтому ожидается еще и ощутимое похолодание - до +11...+12 градусов.

А уже в воскресенье холодный атмосферный фронт охватит всю территорию Украины и поэтому холодный воздух распространится на все регионы.

Погода в Украине - прогноз

Как предупреждала Диденко, после не по-осеннему теплых дней в Украину резко ворвется непогода и начнется похолодание, которое дойдет до заморозков и даже может выпасть мокрый снег.

В то же время сегодня еще можно наслаждаться теплом, ведь 10 октября погода в Украине будет сухой, теплой и стабильной. По всей стране воздух прогреется до +18°...+24°.

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