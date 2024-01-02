Температура в столице будет снижаться в течение дня.

Во вторник, 2 января, в Киеве ожидаются морозы. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Температура утром еще будет на уровне +1°...+2°, однако в течение дня похолодает и уже ближе к вечеру в столице будет -3°...-4°. Ожидается пасмурная погода со сплошной облачностью.

Прохлады добавит северо-западный ветер, скорость которого будет до 7-12 м/с. Атмосферное давление в течение дня сильно повысится, с 736 до 744 миллиметров ртутного столба. Без осадков.

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Погода 2 января - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет облачнно с прояснениями. Ночью +1°, днем +5°.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, дождь.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +1°, дождь.

В Тернополе 2 января ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +9°.

В Виннице сегодня будет +1°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -3° днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут до +2°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет -4, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -8°...+5°.

В Одессе 2 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +9°.

В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха повысится до +4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем +6°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +2°...+9°.

В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +6°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +9°.

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