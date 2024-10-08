В среду, 9 октября, в Киеве будет один из самых теплых дней недели, ведь температура в столице повысится сразу на несколько градусов. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью ожидается +10°...+11°, а днем воздух прогреется до +20°. День будет ясный и безоблачный с большим количеством солнца и без осадков.
Ветер будет дуть с юго-востока, 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до 747 миллиметров ртутного столба, но ближе к ночи снизится до 742.
Погода 9 октября - прогноз по Украине
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +21°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность , ночью +10°, днем +20°.
В Тернополе 9 октября ночью будет +10°, днем +20°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +21°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.
В Виннице завтра будет +9°...+20°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+18°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +7°...+19°.
В Одессе 9 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +20°.
В Херсоне в среду ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +21°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +18°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +19°.
В Днепре температура ночью будет +10°, днем +21°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +11°...+23°.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +20°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +19°.