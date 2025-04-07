В столице снова может быть мокрый снег.

Во вторник, 8 апреля, погода не побалует киевлян теплом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице похолодает до -2°,а днем температура максимально повысится до +3°. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможен мокрый снег.

Ощущение холода усилит северо-западный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 8 апреля - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +5°, мокрый снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -4°, днем +2°, снег.

В Тернополе 8 апреля ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +7°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°, дождь.

В Виннице завтра будет -3°...+3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Житомире во вторник ночью будет -3°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+2°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +5°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+4°.

В Одессе 8 апреля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +7°.

В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +5°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +3°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +5°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +5°.

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