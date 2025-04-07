Во вторник, 8 апреля, погода не побалует киевлян теплом. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице похолодает до -2°,а днем температура максимально повысится до +3°. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможен мокрый снег.
Ощущение холода усилит северо-западный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745-748 миллиметров ртутного столба.
Погода 8 апреля - прогноз по Украине
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +5°, мокрый снег.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -4°, днем +2°, снег.
В Тернополе 8 апреля ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°, мокрый снег.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +7°, практически безоблачно.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°, дождь.
В Виннице завтра будет -3°...+3°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Житомире во вторник ночью будет -3°, днем +3°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+2°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +5°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+4°.
В Одессе 8 апреля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +7°.
В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +5°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +3°, небольшая облачность, снег.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +3°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +5°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +5°.