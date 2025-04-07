Только в нескольких областях температура поднимется до +6°...+7°, на остальной же территории будет холоднее.

Во вторник, 8 апреля, по всей Украине будет холодно. Столбики термометров покажут +2°...+5° и только местами на юге, крайнем востоке и в Закарпатской области температура поднимется до +6°...+7°. На западе старны, а также местами на севере и в некоторых центральных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +3°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +5°, мокрый снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -4°, днем +2°, снег.

В Тернополе 8 апреля ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +7°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°, дождь.

В Виннице завтра будет -3°...+3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Житомире во вторник ночью будет -3°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+2°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +5°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+4°.

В Одессе 8 апреля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +7°.

В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +5°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +3°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +5°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +5°.

8 апреля - праздник, приметы погоды

8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: