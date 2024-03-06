Температура в столице 7 марта не поднимется выше +2°.

В четверг, 7 марта, в Киеве станет еще холоднее. Ожидается самый холодный день этой недели. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Ночью температура в столице снизится до -2°, а днем воздух максимально прогреется до 0°...+2°. Ожидается пасмурная погода, однако без осадков.

Холода добавит северо-восточный ветер, скорость которого будет 5-10 м/с. Атмосферное давление близко к норме, 754-755 миллиметров ртутного столба.

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Погода 7 марта - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будетнебольшая облачность. Ночью +1°, днем +5°, мокрый снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.

В Тернополе 7 марта ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +6°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +5°.

В Виннице завтра будет -1°...+5°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью -2° днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+3°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+1°.

В Одессе 7 марта - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°.

В Херсоне в четверг ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +1°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +1°...+5°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +3°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +2°.

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