В четверг, 7 марта, в Киеве станет еще холоднее. Ожидается самый холодный день этой недели. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до -2°, а днем воздух максимально прогреется до 0°...+2°. Ожидается пасмурная погода, однако без осадков.
Холода добавит северо-восточный ветер, скорость которого будет 5-10 м/с. Атмосферное давление близко к норме, 754-755 миллиметров ртутного столба.
Погода 7 марта - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будетнебольшая облачность. Ночью +1°, днем +5°, мокрый снег.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
В Тернополе 7 марта ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +6°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +5°.
В Виннице завтра будет -1°...+5°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг будет ночью -2° днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+3°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+1°.
В Одессе 7 марта - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°.
В Херсоне в четверг ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +6°.
В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +1°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.
В Днепре температура ночью будет -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +1°...+5°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +3°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +2°.