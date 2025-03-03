Осадков в столице не ожидается.

Во вторник, 4 марта, температура в Киеве повысится на несколько градусов, но ощущение тепла может снизить ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура не упадет ниже +3°, а днем во вторник в столице потеплеет до +8°. Ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер усилится до 7-12 м/с, его порывы могут достигать 15-20 м/с. Атмосферное давление снизится до 747-750 миллиметров ртутного столба.

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Погода 4 марта - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +9°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.

В Тернополе 4 марта ночью будет +1°, днем +9°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +10°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно, ночью +1°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +1°...+9°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+7°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+5°.

В Одессе 4 марта - ясно, температура ночью +1°, днем +6°.

В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +8°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +6°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +7°, пасмурно.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -2°...+5°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +6°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +6°.

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