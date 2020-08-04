В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°
В столице сегодня потеплеет.
Погода в Киеве 4 августа будет теплой, температура днем до +28°.
Погода на неделю: в Украину вернется жара до +37° (карта)
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,6 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:29, а зайдет в 20:38.
Погода в Украине
Погода в Украине 4 августа будет теплой. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +29°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +14°, днем до +29°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +30°.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +14°
- Днепр+30°... +14°
- Донецк+29°... +12°
- Житомир+27°... +13°
- Запорожье+29°... +14°
- Ивано-Франковск+29°... +14°
- Киев+28°... +15°
- Кропивницкий+30°... +12°
- Луганск+29°... +13°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+28°... +16°
- Николаев+30°... +15°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+28°... +13°
- Ровно+28°... +14°
- Симферополь+29°... +17°
- Сумы+26°... +12°
- Тернополь+27°... +14°
- Харьков+27°... +13°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+28°... +13°
- Чернигов+29°... +14°
- Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+22 °
Влажность:93 %
Давление:754 мм
Ветер: 7.7 м/с
Вероятность осадков:93 %
Восход:06:13
Закат20:17
Видимость:16 км
Фаза луны:
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