В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°

В столице сегодня потеплеет.

Погода в Киеве будет теплой / фото УНИАН

Погода в Киеве 4 августа будет теплой, температура днем до +28°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:29, а зайдет в 20:38.

Погода в Украине

Погода в Украине 4 августа будет теплой. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +31°.

Погода в Украине на 4 августа / УНИАН

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +29°.

Погода в Киеве будет теплой / фото УНИАН

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +14°, днем до +29°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +30°.

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