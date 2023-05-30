Весна в Киеве завершится солнечной и сухой погодой, однако температура снизится н пару градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице будет около +15°...+16°, а в течение дня воздух прогреется о +21°...+22°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.
Свежести добавит северный ветер, скорость которого ожидается в пределах 2,5 - 3,7 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749 миллиметров ртутного столба.
Погода 31 мая - как завершится весна в Украине
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +22°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +23°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
В Тернополе 31 мая ночью будет +12°, днем +23°, практически безоблачно.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +23°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
В Виннице завтра будет +11°...+25°, практически безоблачно.
В Житомире в среду будет ночью +12° днем +23°, ясно и безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+22°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +23°.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+23°.
В Одессе 31 мая - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°.
В Херсоне в среду ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.
В Запорожье температура ночью +16°, днем +22°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+22°, практически безоблачно.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°.
В Днепре температура ночью будет +14°, днем +23°, практически безоблачно.
В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +14°...+17°, дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +21°, дождь.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +14°, днем +20°, дождь.