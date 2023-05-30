Максимально воздух в столице прогреется до +21°...+22°.

Весна в Киеве завершится солнечной и сухой погодой, однако температура снизится н пару градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет около +15°...+16°, а в течение дня воздух прогреется о +21°...+22°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

Свежести добавит северный ветер, скорость которого ожидается в пределах 2,5 - 3,7 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749 миллиметров ртутного столба.

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Погода 31 мая - как завершится весна в Украине

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Тернополе 31 мая ночью будет +12°, днем +23°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +11°...+25°, практически безоблачно.

В Житомире в среду будет ночью +12° днем +23°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+22°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+23°.

В Одессе 31 мая - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°.

В Херсоне в среду ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +22°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+22°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +23°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +14°...+17°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +21°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +14°, днем +20°, дождь.

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