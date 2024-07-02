В среду, 3 июля, в Киеве станет немного свежее, ведь температура в течение дня не достигнет 30-градусной отметки. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +21°...+22°, а днем столбики термометров максимально покажут +28°...+29°. Ожидается переменная облачность, днем есть вероятность легкого дождика.
Ветер будет переменный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 738-740 миллиметров ртутного столба.
Погода 3 июля - прогноз по Украине
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +20°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +20°.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +13°, днем +17°.
В Тернополе 3 июля ночью будет +14°, днем +17°, пасмурно, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +14°, днем +16°, дождь.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +14°, днем +17°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +23°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +15°, днем +17°, дождь.
В Виннице завтра будет +17°...+23°, пасмурно, дождь.
В Житомире в среду ночью будет +16°, днем +20°, пасмурно, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+27°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +34°.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +36°, небольшая облачность.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +21°...+34°.
В Одессе 3 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +29°.
В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +37°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +37°.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +37°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +35°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +36°.
В Днепре температура ночью будет +22°, днем +36°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +19°...+33°.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +37°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +37°.