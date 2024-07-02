В столице ожидается переменная облачность, а днем может покапать небольшой дождик.

В среду, 3 июля, в Киеве станет немного свежее, ведь температура в течение дня не достигнет 30-градусной отметки. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +21°...+22°, а днем столбики термометров максимально покажут +28°...+29°. Ожидается переменная облачность, днем есть вероятность легкого дождика.

Ветер будет переменный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 738-740 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 3 июля - прогноз по Украине

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +20°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +20°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +13°, днем +17°.

В Тернополе 3 июля ночью будет +14°, днем +17°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +14°, днем +16°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +14°, днем +17°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +15°, днем +17°, дождь.

В Виннице завтра будет +17°...+23°, пасмурно, дождь.

В Житомире в среду ночью будет +16°, днем +20°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+27°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +34°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +36°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +21°...+34°.

В Одессе 3 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +29°.

В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +37°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +37°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +37°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +35°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +36°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +36°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +19°...+33°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +37°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +37°.

Вас также могут заинтересовать новости: