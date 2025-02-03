Начало недели в Киеве будет сухим и холодным. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром столбики термометров покажут -3°, днем на несколько часом температура повысится до +1°, а вечером снова вернется небольшой "минус". Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Ветер изменит свое направление на северо-западное и усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет медленно повышаться, 744-746 миллиметров ртутного столба.
Погода 3 февраля - прогноз по Украине
Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -4°, днем +1°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.
В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем -1°.
В Тернополе 3 февраля ночью будет -2°, днем 0°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью 3°, днем -1°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, практически безоблачно.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -2°, днем 0°.
В Виннице сегодня будет -2°...+1°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник ночью будет -2°, днем 0°, небольшая облачность, снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+2°, небольшая облачность, снег.
В Черкассах сегодня будет ночью -1°, днем +1°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +1°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+1°.
В Одессе 3 февраля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +1°, небольшая облачность мокрый снег.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем 0°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +1°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в понедельник будет пасмурно, дождь, 0°...+7°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, небольшой снег, температура ночью -1°, днем +1°.
В Северодонецке - пасмурно, сильный снег, температура ночью -1°, днем +1°.