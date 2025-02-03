Неделя в Украине начнется со снижения температуры. 3 февраля по всей стране столбики термометров покажут всего -1°...+2°, только в Крыму будет теплее. Также во многих областях на севере, юге и юго-востоке пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем 0°, снег.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -4°, днем +1°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.
- В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем -1°.
- В Тернополе 3 февраля ночью будет -2°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью 3°, днем -1°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, практически безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -2°, днем 0°.
- В Виннице сегодня будет -2°...+1°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник ночью будет -2°, днем 0°, небольшая облачность, снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+2°, небольшая облачность, снег.
- В Черкассах сегодня будет ночью -1°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+1°.
- В Одессе 3 февраля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +1°, небольшая облачность мокрый снег.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем 0°.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, дождь, 0°...+7°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, небольшой снег, температура ночью -1°, днем +1°.
- В Северодонецке - пасмурно, сильный снег, температура ночью -1°, днем +1°.
3 февраля - какой сегодня праздник, приметы погоды
3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.