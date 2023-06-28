В течение дня температура не поднимется выше +20°.

В четверг, 29 июня, в Киеве ожидается свежая погода и дождь. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице опустится до +14°, а днем столбики термометров покажут лишь +19°...+20°. Ожидается небольшая облачность и периодические дожди с переходом в ливень.

Свежести добавит западный ветер, скорость которого будет 2,2 - 3,7 м/с. Атмосферное давление стабильное, но сильно пониженное, 740 миллиметров ртутного столба.

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Погода 29 июня - прогноз на завтра

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +21°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность ночью +12°, днем +22°, ливень.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, гроза.

В Тернополе 29 июня ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°, ливень.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, гроза.

В Виннице завтра будет +13°...+20°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в четверг будет ночью +14° днем +21°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+21°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+21°, ливень.

В Одессе 29 июня - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +25°.

В Херсоне в четверг ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, ливень.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +22°, легкий дождь.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +15°...+19°, ливень.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +15°, днем +21°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +16°, днем +18°.

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