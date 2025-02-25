В столице будет сухо и ясно.

В среду, 26 февраля, в Киеве ожидается плюсовая температура. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров снизятся до -7°, а днем воздух прогреется до +3°. Ожидается ясная погода с большим количеством солнца. Без осадков.

Ветер изменит направление на юго-восточное, но его скорость останется 3-8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 752-754 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +9°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +8°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем +7°.

В Тернополе 26 февраля ночью будет -4°, днем +7°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -7°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +9°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +10°, ясно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -5°, днем +6°.

В Виннице завтра будет -9°...+6°, ясно.

В Житомире в среду ночью будет -9°, днем +5°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -13°...+1°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -9°, днем 0°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -10°, днем +1°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -9°...-3°.

В Одессе 26 февраля - ясно, температура ночью -4°, днем +3°.

В Херсоне в среду ночью будет -8°, днем +2°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -8°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -9°, днем -2°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -10°, а днем -1°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -9°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -8°, днем -3°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, -6°...+2°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -13°, днем -5°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -13°, днем -6°.

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