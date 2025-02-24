Днем в столице будет сухо, ясно и безоблачно.

Во вторник, 25 февраля, погода в Киеве будет ясной, сухой и с легким "плюсом". Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице похолодает до -9°, а в течение дня столбики термометров покажут -1°...+2°. Ожидается ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца. Без осадков.

Ветер несильный, 3-8 м/с. Атмосферное давление чуть пониженное и снизится еще, 753-755 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +7°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью -7°, днем +6°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -9°, днем +4°.

В Тернополе 25 февраля ночью будет -3°, днем +5°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью -7°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью -4°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +6°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - ясно, ночью -4°, днем +5°.

В Виннице завтра будет -9°...+3°, ясно.

В Житомире во вторник ночью будет -8°, днем +2°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -14°...-1°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -9°, днем -1°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет -10°, днем -1°, ясно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -10°...-5°.

В Одессе 25 февраля - ясно, температура ночью -4°, днем +2°.

В Херсоне во вторник ночью будет -8°, днем 0°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью -7°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -10°, днем -5°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -4°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -11°, днем -5°.

В Днепре температура ночью будет -9°, днем -5°, пасмурно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, -5°...+1°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -10°, днем -6°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -10°, днем -7°.

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