Температура в столице повысится, но будут осадки.

В среду, 24 января, киевлян ждет пасмурный, теплый, но мокрый день. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице снизится до "нуля", а днем воздух прогреется до +4°. Ожидается пасмурная погода, ближе к ночи четверга начнутся осадки в виде дождя или мокрого снега.

Прохлады добавит юго-западный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит снижаться до 744 миллиметров ртутного столба.

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Погода 24 января - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +3°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.

В Тернополе 24 января ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +5°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +2°, пасмурно, снег с дождем.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, дождь.

В Виннице завтра будет -1°...+4°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Житомире в среду будет ночью +1° днем +4°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -3°...0°.

В Одессе 24 января - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +5°.

В Херсоне в среду ночью будет -4°, днем +3°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем 0°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем 0°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -5°...+1°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем 0°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 10°, днем 0°.

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