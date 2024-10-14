Середина октября в Украине будет мокрой и холодной. С запада к нам придут дожди. Осадки также ожидаются местами на севере, востоке, а также в Винницкой областях. Столбики термометров днем покажут +10°...+13°, а на юге и юго-востоке воздух прогреется до +14°...+16°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8°, днем +11°.
- Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.
- В Луцке будет пасмурно, ночью +6°, днем +10°, дождь.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +6°, днем +10°, небольшой дождь.
- В Тернополе 15 октября ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет +6°...+12°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Житомире во вторник ночью будет +7°, днем +11°, пасмурно, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+11°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +12°.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, пасмурно.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+12°.
- В Одессе 15 октября - пасмурно, температура ночью +10°, днем +15°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.
- В Запорожье температура ночью +8°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +12°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +8°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +7°...+16°.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +6°, днем +14°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +15°.
Приметы погоды 15 октября
С этого дня наступает глубокая осень. В период до с 15 до 23 октября, по народным приметам, следует ожидать и заморозков и похолодания. Если в этот день выпадет первый снег, то зима придет через сорок дней.