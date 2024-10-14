В большинстве областей будет всего +10°...+13°.

Середина октября в Украине будет мокрой и холодной. С запада к нам придут дожди. Осадки также ожидаются местами на севере, востоке, а также в Винницкой областях. Столбики термометров днем покажут +10°...+13°, а на юге и юго-востоке воздух прогреется до +14°...+16°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8°, днем +11°.

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +6°, днем +10°, дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +6°, днем +10°, небольшой дождь.

В Тернополе 15 октября ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +6°...+12°, пасмурно, небольшой дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +7°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+11°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +12°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, пасмурно.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+12°.

В Одессе 15 октября - пасмурно, температура ночью +10°, днем +15°.

В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +14°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +12°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +7°...+16°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +6°, днем +14°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +15°.

Приметы погоды 15 октября

С этого дня наступает глубокая осень. В период до с 15 до 23 октября, по народным приметам, следует ожидать и заморозков и похолодания. Если в этот день выпадет первый снег, то зима придет через сорок дней.

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