Среда, 14 августа, в Киеве будет теплой и довольно солнечной. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В столице ожидается практически безоблачная погода и никаких дождей. Ночью похолодает до +14°, а днем воздух прогреется до комфортных +24°.
Ветер изменит направление на северное, а его скорость останется 5-10 м/с. Атмосферное давление чуть повысится, но все равно будет ниже нормы, 748-750 миллиметров ртутного столба.
Погода 14 августа - прогноз по Украине
Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +11°, днем +25°.
В Луцке будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +25°.
В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +10°, днем +24°.
В Тернополе 14 августа ночью будет +12°, днем +25°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +26°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +32°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
В Виннице завтра будет +10°...+25°, ясно и безоблачно.
В Житомире в среду ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+24°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +26°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+25°.
В Одессе 14 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +27°.
В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +29°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.
В Запорожье температура ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.
В Днепре температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +17°...+28°.
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +25°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +25°.