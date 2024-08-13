В одной области пройдут небольшие дожди.

В среду, 14 августа, по всей Украине соханится комфортная летняя погода, а уже с четверга температура начнет постепенно повышаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В большинстве областей будет сухо, только на Сумщине пройдут небольшие кратковременные дожди.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +24°.

Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +11°, днем +25°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +25°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +10°, днем +24°.

В Тернополе 14 августа ночью будет +12°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +10°...+25°, ясно и безоблачно.

В Житомире в среду ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+25°.

В Одессе 14 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +27°.

В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +17°...+28°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +25°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +25°.

Приметы погоды 14 августа

Если в этот день идет дождь, то пожаров не будет

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