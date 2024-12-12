В пятницу, 13 декабря, мороз в Киеве усилится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Осадков перед выходными не ожидается, а небо прояснится. Вместе с тем температура снизится и в течение суток будет в пределах -5°...-2°.
Холода добавит северо-западный ветер, скорость которого ожидается 7-12 м/с, а скорость порывов будет еще больше. Атмосферное давление резко повысится с 751 до 759 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 13 декабря
Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью -6°, днем -1°.
В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью -5°, днем 0°.
В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -9°, днем -1°.
В Тернополе 13 декабря ночью будет -8°, днем -1°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью -12°, днем -2°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +2°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +3°, практически безоблачно.
В Черновцах в пятницу- пасмурно, снег, ночью -4°, днем +1°.
В Виннице завтра будет -10°...-1°, ясно.
В Житомире в пятницу ночью будет -9°, днем -1°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут -5°...-2°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью -3°, днем -1°, практически безоблачно.
В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...-3°.
В Одессе 13 декабря - ясно, температура ночью -4°, днем 0°.
В Херсоне в пятницу ночью будет -4°, днем -1°, ясно.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью -4°, днем -1°.
В Запорожье температура ночью -4°, днем -2°, пасмурно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -5°, а днем -2°, небольшая облачность.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -6°, днем -3°.
В Днепре температура ночью будет -4°, днем -2°, пасмурно.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, -6°...-2°.
В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем -4°, возможен снег.
В Северодонецке - пасмурно, снег, температура ночью -4°, днем -4°.