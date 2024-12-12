Осадков в столице не ожидается.

В пятницу, 13 декабря, мороз в Киеве усилится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Осадков перед выходными не ожидается, а небо прояснится. Вместе с тем температура снизится и в течение суток будет в пределах -5°...-2°.

Холода добавит северо-западный ветер, скорость которого ожидается 7-12 м/с, а скорость порывов будет еще больше. Атмосферное давление резко повысится с 751 до 759 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью -6°, днем -1°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью -5°, днем 0°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -9°, днем -1°.

В Тернополе 13 декабря ночью будет -8°, днем -1°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью -12°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +3°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу- пасмурно, снег, ночью -4°, днем +1°.

В Виннице завтра будет -10°...-1°, ясно.

В Житомире в пятницу ночью будет -9°, днем -1°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут -5°...-2°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -3°, днем -1°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...-3°.

В Одессе 13 декабря - ясно, температура ночью -4°, днем 0°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -4°, днем -1°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью -4°, днем -1°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем -2°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -5°, а днем -2°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -6°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем -2°, пасмурно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, -6°...-2°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем -4°, возможен снег.

В Северодонецке - пасмурно, снег, температура ночью -4°, днем -4°.

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