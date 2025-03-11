В столице ожидается облачная погода с прояснениями.

В среду, 12 марта, киевлян ждут осадки и некоторое похолодание - температура снизится на 5 градусов, по сравнению со вторником. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +8°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +16°. Ожидается облачная погода с прояснениями. утром и днем в Киеве пройдет дождь.

Ветер будет преимущественно юго-западныЙ, 7-12 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 736-740 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.

В Ривне завтра ожидаетсянебольшая облачность, ночью +8°, днем +16°.

В Тернополе 12 марта ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +18°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.

В Виннице завтра будет +8°...+17°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +9°, днем +17°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+15°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+17°.

В Одессе 12 марта - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.

В Херсоне в среду ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +16°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +18°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +12°...+17°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +21°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +20°.

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