Повышенный уровень опасности объявлен также и по Харьковской области.

В Харькове на 7 августа объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение, по данным синоптиков, объявлено в связи с грозой, которая также ожидается и по территории Харьковской области.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковской области на 7 августа. Днем 7 августа по городу и области ожидаются грозы", - сообщают в гидрометцентре.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и области

7 августа на Харьковщине ожидается переменная облачность. По области днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +25°...+30°. В Харькове сегодня днем пройдет небольшой кратковременный дождь, а воздух прогреется до +27°...+29°.

8 августа на Харьковщине также будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров покажут +24°...+29°.

9 августа также будет переменная облачность, но уже без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью +13°...+18°, днем +25°...+30°.

10 августа на Харьковщине будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью будет +14°...+19°, а днем температура повысится до 27°...+32°.

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