В городе объявили І уровень опасности.

В Харькове на 29 июля объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал в Facebook Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, ожидается также и по территории Харьковской области.

"Днем 29 июля по городу и области ожидаются грозы и порывы западного ветра 15-20 м/с, местами град", - предупреждают в гидрометцентре.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и области - прогноз на ближайшие дни

Сегодня, 29 июля, в Харьковской области ожидается переменная облачность. Днем пройдет кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Воздух при этом прогреется до +27º...+32º.

В Харькове сегодня также будет переменная облачность. Днем ожидается кратковременный дождь, гроза, местами град. Скорость ветра составит 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +27º...+29º.

30 июля на Харьковщине будет переменная облачность. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем умеренный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12º...+17º, а днем похолодает до +19º...+24º.

Завершится июль переменной облачностью. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11º...+16º, днем столбики термометров покажут +23º...+28º.

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