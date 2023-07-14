На сегодня, 14 июля, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, непогода минует только западные области нашей страны.
"14 июля грозы, в Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди; в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье в отдельных районах град", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода сегодня - прогноз на 14 июля
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.
Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем в северных, Полтавской и Харьковской областях - значительные дожди, а на Левобережье в отдельных районах прогнозируется град.
Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы 15-20 м/с.
Температура составит 20-25°, на Закарпатье и в южной части воздух прогреется до 26-31°.
В Киеве и области также ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут значительные дожди и грозы. Ветер будет северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с, днем ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура по области 20-25°; в Киеве столбики термометров покажут 21-23°.