Осложнения погоды ожидаются повсеместно, кроме запада Украины.

На сегодня, 14 июля, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, непогода минует только западные области нашей страны.

"14 июля грозы, в Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди; в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье в отдельных районах град", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода сегодня - прогноз на 14 июля

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем в северных, Полтавской и Харьковской областях - значительные дожди, а на Левобережье в отдельных районах прогнозируется град.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура составит 20-25°, на Закарпатье и в южной части воздух прогреется до 26-31°.

В Киеве и области также ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут значительные дожди и грозы. Ветер будет северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с, днем ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура по области 20-25°; в Киеве столбики термометров покажут 21-23°.

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