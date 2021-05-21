К середине следующей недели в большинстве областей осадков не ожидается.

Уже с пятницы, 21 мая, синоптическая ситуация изменится, осадков станет меньше. Погода остается динамичной, достаточно быстро изменчивой.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометеоцентра Александра Хала, передает OBOZREVATEL.

Осадки прекратятся, хотя в большинстве центральных областей, Одесской, Николаевской и Харьковской частности, все еще дождливо, будут грозы. На остальной территории страны без существенных осадков.

"Из-за действия антициклона в субботу практически по всей территории страны будет преобладать сухая погода. Украинцы наконец-то смогут увидеть солнце. К тому же, немного потеплеет", - заявила синоптик.

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Но в воскресенье на западе, севере и в столице снова пройдут дожди и грозы из-за движения фронтальных систем.

К середине следующей недели, с понедельника по среду, в большинстве областей осадков не ожидается. На западе возможны небольшие кратковременные дожди.

В субботу потеплеет до +19°...+24°, а на юге и востоке - до +26°...+27°.

"Имеем постоянные погодные изменения, похолодание, потепление и чередование более влажной и сухой погоды. Такой тренд переменчивой погоды сохранится всю следующую неделю из-за влияния атмосферной циркуляции", - подчеркивает Хала.

Синоптик уточнила, что со стороны Атлантики в Украину часто поступают циклоны, которые приносят влагу и облачную погоду. Территория страны большая, и если на большей территории, кроме востока, преобладает прохладная погода, то на востоке в последнее время более тепло и сухо.

Западная часть Украины в наибольшей степени подвергается влиянию атлантических процессов, поэтому там более прохладно и влажно.

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Автор: Елена Пилипчак