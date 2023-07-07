Непогода обойдет стороной только западные и Житомирскую области.

На завтра, 8 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, непогода будет повсеместно, кроме западных областей и Житомирщины. Синоптики предупреждают о грозах и кое-где сильных порывах ветра.

"8 июля в Украине, кроме западных и Житомирской областей, грозы, днем в южной части, центральных и восточных областях порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, из-за осложнений погоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 8 июля - прогноз

По данным Укргидрометцентра, 8 июля в Украине будет переменная облачность.

В западных и Житомирской областях без осадков; ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью составит прохладные 10-15°, а днем столбики термометров покажут 18-23°.

На остальной территории ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 20-25°, в центральных областях - до 27°. В юго-восточной части ночью будет 19-24°, а днем воздух прогреется до 29-34°.

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