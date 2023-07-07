Непогода обойдет стороной лишь несколько областей и Крым.

На сегодня, 7 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, осложнение погоды ожидается почти по всей стране, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой областей и Крыма.

"7 июля в Украине, кроме восточных областей и Крыма, грозы, днем в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

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Как отмечается, из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 7 июля - прогноз погоды на сегодня

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет доминировать переменная облачность.

Ожидаются умеренные грозовые дожди. Днем в северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях местами пройдут значительные дожди, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с. На востоке нашей страны сохранится погода без осадков.

Ветер ожидается северный, в восточных и юго-восточных областях - восточный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных, большинстве северных и Винницкой областях снизится до 22-27°. На остальной территории будет 28-33°, а на юге и востоке страны местами ожидается сильная жара до 35-38°. В Карпатах днем будет 13-18°.

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