К концу недели температура снизится даже на юге и востоке, а дожди практически покинут территорию нашей страны.

На выходных, 8 и 9 июля, погода в Украине стабилизируется. В субботу еще во многих областях пройдут дожди и грозы, а на юге и востоке воздух прогреется до +30°...+32°. В воскресенье столбики термометров практически по всей стране покажут +25°...+29°, а дожди останутся лишь в нескольких областях. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +18°, днем +25°, ливень. В воскресенье ночью ожидается +16°, а днем +26°, практически безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +13°, днем +25°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +14°, днем +27°, ясно и безоблачно.

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В Луцке в субботу ночью +14°, днем +25°, небольшая облачность. В воскресенье - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +25°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +16°...+25°. В воскресенье температура будет +14°...+27°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +28°, легкий дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, +20°...+28°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +22°, днем +30°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье столбики термометров покажут +20°...+24°, небольшая облачность, ливень.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°, небольшой дождь. В воскресенье температура составит +20°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +19°...+28°, гроза. В воскресенье - небольшая облачность, +17°...+22°, ливень.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +22°, днем +29°. В воскресенье ночью ожидается +20°, днем +30°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +21°, днем +32°. В воскресенье будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, ночью +20°, днем +26°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +32°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +21°, днем +27°, легкий дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем до +19°. В воскресенье ночью температура составит +7°, днем столбики термометров покажут +21°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +25°. В воскресенье - практически безоблачно. Температура составит +14° ночью и днем +26°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, температура до +24°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +13°...+25°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +24°. В воскресенье - практически безоблачно, +12°...+26°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью +20°, днем +29°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +20°...+29°.

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