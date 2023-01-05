В пятницу, 6 января, в Украине начнет ухудшаться погода. Температура ближе к вечеру снизится по всей стране, а дожди сменятся на снег и мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра небольшая облачность. Температура воздуха ночью -6°, днем +5°, снег.
- Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +2°, снег.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +4°.
- В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода , ночью -3°, днем +4°, снег.
- В Тернополе 6 января ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Хмельницком завтра будет сплошная облачность, ночью -2°, днем +4°, снег.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°, мокрый снег.
- В Виннице завтра будет -3°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Житомире в пятницу будет ночью -4° днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +5°, снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...+5°, мокрый снег.
- В Одессе 6 января - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.
- В Херсоне в пятницу ночью -1°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +7°.
- В Запорожье температура ночью -5°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, смокрый снег.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -13°..+2°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -11°, днем +5°, снег.
- В Днепре температура ночью будет -6°, днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +2°...+6°, сильный дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, ливень, температура ночью +5°, днем -2°.
- В Северодонецке - пасмурно,сильный снег с дождем, температура ночью +5°, днем -3°.
Народные приметы на 6 января
6 января - Сочельник. Звездное небо в рождественский сочельник предвещает хороший урожай ягод и большой приплод у скота.