Народный праздник 6 января известен под названиями День святой Евгении, Сочельник.

Христиане отмечают церковный праздник 6 января в честь преподобномученицы Евгении. По юлианскому календарю сегодня отмечается Сочельник 2023 и заканчивается Рождественский пост. Меню на Сочельник постное и состоит из 12 блюд, а главным блюдом этого дня является кутья.

За ужином в этот обязательно должна быть вся семья. В доме убирают, а на стол накрывают белые скатерти. В давние времена именно на Рождество, а не на Новый год, ставили елку и дарили подарки.

До 1918 года многие украинцы отмечали Рождество Христово 25 декабря, а Сочельник - 24 декабря. Многие православные в наши дни также переходят на современную дату Рождества, потому 6 января для них будет не Сочельником, а обычным днём.

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Наши предки в этот день рубили дрова, убирали в хлеву и в сарае, ходили в гости друг к другу. Для тех, кто уже отметил Рождество, пост к этому дню уже заканчивался и разрешались мясные и молочные блюда. 6 января наши предки давали много еды свиньям, коровам и козам, в вот курей наоборот один день не кормили - считалось, что тогда они будут лучше нестись.

Что нельзя делать 6 января

В эту дату нельзя рыбачить, охотиться и копать землю. Женщинам не стоит заниматься рукоделием сегодня, чтобы не навлечь на себя беду. Не стоит сегодня кормить курей, иначе они могут хуже нестись.

Приметы погоды 6 января

Сильный снегопад и высокие снежные сугробы сегодня предвещают хороший урожай летом.

Звезды ярко мерцают на ночном небе - к хорошей погоде.

Птицы поют в этот день - к ранней весне.

Сильный ветер дует - к переменчивой погоде в январе.

Большой перепад температур днем и ночью 6 января - к морозному и снежному февралю.

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