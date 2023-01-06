Христиане отмечают церковный праздник 6 января в честь преподобномученицы Евгении. По юлианскому календарю сегодня отмечается Сочельник 2023 и заканчивается Рождественский пост. Меню на Сочельник постное и состоит из 12 блюд, а главным блюдом этого дня является кутья.
За ужином в этот обязательно должна быть вся семья. В доме убирают, а на стол накрывают белые скатерти. В давние времена именно на Рождество, а не на Новый год, ставили елку и дарили подарки.
До 1918 года многие украинцы отмечали Рождество Христово 25 декабря, а Сочельник - 24 декабря. Многие православные в наши дни также переходят на современную дату Рождества, потому 6 января для них будет не Сочельником, а обычным днём.
Наши предки в этот день рубили дрова, убирали в хлеву и в сарае, ходили в гости друг к другу. Для тех, кто уже отметил Рождество, пост к этому дню уже заканчивался и разрешались мясные и молочные блюда. 6 января наши предки давали много еды свиньям, коровам и козам, в вот курей наоборот один день не кормили - считалось, что тогда они будут лучше нестись.
Что нельзя делать 6 января
- В эту дату нельзя рыбачить, охотиться и копать землю.
- Женщинам не стоит заниматься рукоделием сегодня, чтобы не навлечь на себя беду.
- Не стоит сегодня кормить курей, иначе они могут хуже нестись.
Приметы погоды 6 января
- Сильный снегопад и высокие снежные сугробы сегодня предвещают хороший урожай летом.
- Звезды ярко мерцают на ночном небе - к хорошей погоде.
- Птицы поют в этот день - к ранней весне.
- Сильный ветер дует - к переменчивой погоде в январе.
- Большой перепад температур днем и ночью 6 января - к морозному и снежному февралю.