В конце месяца в Украине будут туманы, дожди, облачность и сырость.

Конец октября в Украине ожидается с туманами, дождями и облачностью. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На погоду 31 октября, по ее данным, повлияет атмосферный фронт, который повлечет местами по стране дожди.

"Туманы, облачность и сырость могут ухудшать качество воздуха", - предупреждает Наталья Диденко.

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Несмотря на это, температура в Украине еще будет относительно высокой: днем ожидается +9...+13 градусов, а на западе и юге воздух прогреется до +15 градусов.

В Киеве завтра, по прогнозу Наталки Диденко, ожидается небольшой дождь, а температур максимально повысится до +11 градусов.

Погода в ноябре - прогноз на начало месяца

В начале ноября погода в Украине изменится, и уже со следующей недели прогнозируется ощутимое снижение температур.

Ночью 2 ноября в западных и северных областях, а днем по всей Украине возможны дожди. По словам синоптика Натальи Птухи, погода постепенно будет меняться, и со следующей недели в северо-восточных областях может наблюдаться снижение температур, а также вероятны осадки смешанной фазы.

В целом ноябрь, по температурным показателям, вероятно, будет близким к норме, однако на востоке и юго-востоке страны температура может превышать средние показатели.

Эксперт подчеркнула, что в ноябре не предвидится существенных отклонений от нормы, как это было в сентябре, хотя в некоторых регионах, таких как восток и юго-восток, возможны незначительные превышения.

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