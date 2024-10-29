Осадки будут несильными.

В среду, 30 октября, температура останется без существенных изменений и все еще будет довольно комфортной, как для конца октября. Облачность станет гуще, местами на западе, в Житомирской и Черкасской областях покапают небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +6°, днем +13°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +15°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +14°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +9°, днем +14°.

В Тернополе 30 октября ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +14°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +9°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +9°, днем +13°, пасмурно, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+12°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +4°, днем +11°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+11°.

В Одессе 30 октября - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +15°.

В Херсоне в среду ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +11°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +11°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +10°...+15°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +11°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +11°.

30 октября - какой праздник, приметы

30 октября - День пророка Осии. Кукушка кукует на сухом дереве - к морозу.

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