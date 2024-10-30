Ожидается, что ноябрь по температурным показателям может быть близок к норме, и только на востоке и юго-востоке страны - несколько выше нормы.

В начале ноября погода в Украине будет меняться, и уже со следующей недели ожидается более ощутимое снижение температурных показателей. Об этом в комментарии УНИАН рассказала пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, отвечая на вопрос относительно того, каким сейчас прогнозируется ноябрь.

Она отметила, что начало ноября в Украине будет сухим, а вот ночью 2 ноября в западных и северных областях, а днем уже по всей стране может быть дождь:

"Погода будет меняться. И уже со следующей недели там немного уже будет более ощутимое и снижение температурных показателей, и кое-где по северо-восточным областям там уже может быть даже смешанная фаза осадков".

Так, предварительно, ноябрь по температурным показателям может быть близок к норме. И только на востоке и юго-востоке Украины - несколько выше нормы.

Видео дня

"И эта среднемесячная температура у нас будет составлять в пределах 1-8 тепла. В принципе, это и есть эта климатическая норма для ноября", - сказала Птуха.

Осадки в целом ожидаются в пределах нормы: 34-77 миллиметров, в Карпатах, местами, - до 100 мм.

"Пока что, по расчетам, ничего такого необычного. Не сильно он (ноябрь - УНИАН) должен превышать свою норму, как, например, сентябрь у нас был. Но, все же, в некоторых регионах немного может быть выше: это у нас восток и юго-восток", - отметила эксперт.

С 5 ноября, рассказала Птуха, может установиться антициклональный характер погоды, и снова длительное время в Украине будет без осадков.

Прогноз на зиму в Украине

Ранее климатолог Вера Балабух рассказала, что зима в этом году ожидается теплой. Средняя температура воздуха за сезон может быть на два градуса выше климатической нормы.

Впрочем, по ее словам, резкие снижения температуры и вторжение арктического холода также возможны.

Вас также могут заинтересовать новости: