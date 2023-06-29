30 июня дождей в Украине станет меньше / фото ua.depositphotos.com

Июнь в Украине завершится теплой погодой и небольшими дождями с грозами, которые сконцентрируются на Левобережье и в центральной части страны. В большинстве областей воздух прогреется до +23°...+26°, на юге местами будет до +29° и лишь местами на северо-востоке будет около +20°...+21°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +24°, гроза.
  • Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +23°.
  • В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +25°.
  • В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +14°, днем +24°.
  • В Тернополе 30 июня ночью будет +14°, днем +24°, практически безоблачно.
  • В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +24°.
  • В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, легкий дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +26°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +16°, днем +26°.
  • В Виннице завтра будет +14°...+26°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +15° днем +25°, практически безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, небольшая облачность, ливень.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°, небольшой дождь.
  • В Одессе 30 июня - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.
  • В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+20°, небольшая облачность, ливень.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +21°, ливень.
  • В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +14°...+23°, небольшой дождь.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +24°, ливень.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +14°, днем +24°.
Июнь в Украине завершится теплой погодой / фото УНИАН

Приметы погоды 30 июня

30 июня - Мануила. Гроза 30 июня - будет хороший урожай. Если погода дождливая, то зима будет снежной.

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