Температура в стране немного повысится.

Июнь в Украине завершится теплой погодой и небольшими дождями с грозами, которые сконцентрируются на Левобережье и в центральной части страны. В большинстве областей воздух прогреется до +23°...+26°, на юге местами будет до +29° и лишь местами на северо-востоке будет около +20°...+21°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +24°, гроза.

Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +23°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +25°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +14°, днем +24°.

В Тернополе 30 июня ночью будет +14°, днем +24°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, легкий дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +26°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +16°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +14°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +15° днем +25°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°, небольшой дождь.

В Одессе 30 июня - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+20°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +21°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +14°...+23°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +24°, ливень.

В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +14°, днем +24°.

Приметы погоды 30 июня

30 июня - Мануила. Гроза 30 июня - будет хороший урожай. Если погода дождливая, то зима будет снежной.

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