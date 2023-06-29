Июнь в Украине завершится теплой погодой и небольшими дождями с грозами, которые сконцентрируются на Левобережье и в центральной части страны. В большинстве областей воздух прогреется до +23°...+26°, на юге местами будет до +29° и лишь местами на северо-востоке будет около +20°...+21°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +24°, гроза.
- Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +23°.
- В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +25°.
- В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +14°, днем +24°.
- В Тернополе 30 июня ночью будет +14°, днем +24°, практически безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +24°.
- В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, легкий дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +16°, днем +26°.
- В Виннице завтра будет +14°...+26°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +15° днем +25°, практически безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, небольшая облачность, ливень.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°, небольшой дождь.
- В Одессе 30 июня - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.
- В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+20°, небольшая облачность, ливень.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +21°, ливень.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +14°...+23°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +24°, ливень.
- В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +14°, днем +24°.
Приметы погоды 30 июня
30 июня - Мануила. Гроза 30 июня - будет хороший урожай. Если погода дождливая, то зима будет снежной.