В среду, 3 января, погода в Украине изменится. Ожидается много дождей, местами будет мокрый снег. Температура в большинстве областей останется плюсовой, хотя немного и снизится. Везде, кроме запада и юго-запада, ночью подморозит, на севере температура упадет до -10°...-11°. Днем морозы останутся лишь на северо-востоке страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -6°, днем +1°, снег.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +7°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°, дождь.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +6°, дождь.
- В Тернополе 3 января ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +9°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +4°, днем +9°, легкий дождь.
- В Виннице завтра будет 0°...+5°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Житомире в среду будет ночью -3° днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут до -11°...-4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +3°, мокрый снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -2, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...-1°, снег.
- В Одессе 3 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Херсоне в среду ночью будет 0°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +8°.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -11°, а днем -7°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -5°.
- В Днепре температура ночью будет -4°, днем +4°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +2°...+8°.
- В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем -1°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +1°, днем -4°.
Приметы погоды 3 января
Какой день 3 января - таким будет и сентябрь. По народным приметам, если снег не ляжет до 3 января - год будет неурожайным.