Местами на западе и юге страны покапают небольшие дожди.

29 октября в большинстве областей Украины ожидается снижение температуры на пару градусов. Несмотря на это, погода все еще останется довольно теплой, с переменной облачностью и практически без осадков. Только в отдельных областях на западе и юге покапают небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +12°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +13°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +12°.

В Тернополе 29 октября ночью будет +3°, днем +13°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +4°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +16°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +6°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+12°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+12°.

В Одессе 29 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.

В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +12°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +12°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +10°...+16°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +4°, днем +13°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°, возможен небольшой дождь.

29 октября - какой праздник, приметы

29 октября - мученика Лонгина. Если луна бледная - возможны мороз и снег. Солнце бредет в облаках, как в тумане, - к ненастью.

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