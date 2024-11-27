Во многих областях ночью и завтра утром ожидается густой туман.

В Украине на 28 ноября объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, многие области окутает густой туман.

"Ночью и утром 28 ноября в западных, северных и Винницкой областях туман", - предупреждают синоптики.

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Видимость, по прогнозу, будет падать до 200-500 метров, из-за чего объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 28 ноября - прогноз

28 ноября в Украине будет царить преимущественно облачная и влажная погода, а вечером в Киеве прогнозируют сильный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что влагу будут вызывать облака и туманы, а в западных регионах ожидаются дожди из-за атмосферного фронта, который перемещается вместе с циклоном, расположенным над территорией Польши.

Согласно ее прогнозу, в ночное время температура воздуха будет колебаться от 0 до -4 градусов, тогда как на западе она будет оставаться близкой к нулю. В дневной период 28 ноября столбики термометров будут показывать +1...+4 градуса, а на юге и западе - от +4 до +8 градусов.

В Киеве в четверг значительных осадков не ожидается, однако будет туман, который уменьшит видимость до 300-500 метров.

Наталка Диденко также предупредила, что вечером в столице усилится южный ветер, который станет достаточно порывистым и неприятным. По ее словам, ночная температура в Киеве составит 0...-2 градуса, а днем будет 0...+2 градуса.

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