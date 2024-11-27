Уже завтра к вечеру в столице усилится ветер.

28 ноября погода в Украине будет облачной и влажной, а вечером в Киеве ожидается порывистый ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Влаги будут добавлять облака и туманы, а в западных областях пройдут дожди в связи с перемещением атмосферного фронта, который привязан к циклону, который расположится над Польшей", - пояснила синоптик.

По ее данным, температура ночью составит 0...-4 градуса, на западе будет около нуля. Днем 28 ноября ожидается +1...+4 градуса, а на юге и западе +4...+8 градусов.

Видео дня

В Киеве в четверг существенные осадки маловероятны, зато будет туман, из-за которого видимость упадет до 300-500 метров.

"К вечеру в четверг усилится южный ветер до порывистого, некомфортного", - предупредила Наталья Диденко.

Ночью, по ее прогнозу, в столице будет 0...-2 градуса, а днем 0...+2 градуса.

Погода в Украине - прогноз

Об усилении ветра в Украине говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, до завершения ноября в Украине периодически ожидаются осадки в виде дождя, снега, мокрого снега и мороси. В ночные и утренние часы возможны туманы, а температура воздуха будет колебаться от небольших минусовых до незначительных плюсовых значений. В начале декабря местами продолжатся осадки, а ветер станет более интенсивным.

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