В четверг, 28 марта, киевлян ждет сухая и теплая погода, однако усилится ветер. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +4°...+5°, а днем воздух прогреется до весенних +10°...+15°. В течение дня ожидается сухая погода с небольшой облачностью, лишь поздно ночью вероятен дождь.
Ощущение свежести добавит юго-восточный ветер, который усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 740-743 миллиметра ртутного столба.
Погода 28 марта - прогноз по городам Украины
Во Львове в четверг будет небольшая облачность, легкий дождь. Ночью +6°, днем +14°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°, легкий дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°, дождь.
В Тернополе 28 марта ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°, дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +15°, переменная облачность, дождь.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°, дождь.
В Виннице завтра будет +5°...+18°, небольшая облачность, дождь.
В Житомире в четверг будет ночью +5° днем +17°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+13°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +16°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+15°.
В Одессе 28 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +12°.
В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +18°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +17°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +14°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +15°.
В Днепре температура ночью будет +5°, днем +15°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+18°.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +16°.
В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +15°.