Осадков в Украине 27 сентября не будет.

В среду, 27 сентября, украинцев ждет практически летняя погода. По всей стране столбики термометров покажут +23°...+29°, будет ясно и солнечно. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.

Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +13°, днем +24°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +13°, днем +25°.

В Тернополе 27 сентября ночью будет +14°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +12°...+27°, ясно и безоблачно.

В Житомире в среду будет ночью +13° днем +25°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+24°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +12°...+26°.

В Одессе 27 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +26°.

В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+26°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +14°...+23°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +27°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +28°.

Приметы погоды 27 сентября

Если птицы дружно улетели в теплые края - ждать суровой зимы.

Паутина стелется повсеместно - к теплу; мало паутины - на сухую осень.

Видео дня

Если хорошо уродился щавель - на теплую зиму.

Гуси летят высоко - осень будет продолжительной.

Гуси домашние держат клювы в перьях - перед заморозками.

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