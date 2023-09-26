27 сентября по всей Украине будет тепло и солнечно / фото Josep Monter Martinez / Pixabay

В среду, 27 сентября, украинцев ждет практически летняя погода. По всей стране столбики термометров покажут +23°...+29°, будет ясно и солнечно. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.
  • Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +13°, днем +24°.
  • В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +26°.
  • В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +13°, днем +25°.
  • В Тернополе 27 сентября ночью будет +14°, днем +25°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +25°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +23°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +24°.
  • В Виннице завтра будет +12°...+27°, ясно и безоблачно.
  • В Житомире в среду будет ночью +13° днем +25°, ясно и безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+24°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +29°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +12°...+26°.
  • В Одессе 27 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +26°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +29°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.
  • В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+26°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +27°.
  • В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +14°...+23°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +27°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +28°.
27 сентября в Украине будет ясно и безоблачно / фото УНИАН

Приметы погоды 27 сентября

Если птицы дружно улетели в теплые края - ждать суровой зимы.

Паутина стелется повсеместно - к теплу; мало паутины - на сухую осень.

Видео дня

Если хорошо уродился щавель - на теплую зиму.

Гуси летят высоко - осень будет продолжительной.

Гуси домашние держат клювы в перьях - перед заморозками.

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