Осадков в субботу ждать не стоит.

Последняя суббота октября, 26 числа, будет в Украине сухой и довольно теплой. Утром на западе страны вероятны туманы. Днем будет преобладать переменная облачность, а столбики термометров покажут от +10° до +16°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет небольшая облачность. Столбики термометров покажут +12°...+15°, а в Закарпатской области воздух прогреется до +16°. Без осадков, утром местами ожидаются туманы.

На севере Украины 26 октября будет переменная облачность. Температура в течение дня повысится до +111°...+12°.

Видео дня

На востоке Украины сегодня будет холоднее всего, тут столбики термометров покажут всего +10°...+11°. Без осадков, только небольшая облачность, а на Харьковщине будет практически безоблачно.

Жителей центральной части Украины ждет переменная облачность и температура от +11° до +13°.

Аналогичная ситуация будет и на юге Украины. Тут воздух прогреется до +12°...+14°, а днем будет переменная облачность, местами - ясно и безоблачно.

26 октября - какой праздник

26 октября - мученика Карпа, Иверской иконы Божией матери. В этот день было принято париться, выгонять из больных хвори, настаивать на молоке целебные травы и пить этот отвар. У святого Карпа просили избавления от разных напастей, об утешении в бедах, об умножении плодородия земли.

Вас также могут заинтересовать новости: