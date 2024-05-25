Осадки ожидаются на западе страны.

В субботу, 25 мая, погода в Украине чуть изменится. Температура в большинстве областей немного снизится, 30-градусной жары не будет уже даже на юге, а на западе страны погремят грозы. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет небольшая облачность. Практически повсеместно ожидаются грозы, местами - дожди. Столбики термометров снизятся до +23°...+25°, а на Закарпатье будет ясно и безоблачно и до +27°.

Жителей севера Украины ждет переменная облачность. Без существенных осадков. Температура днем будет в пределах комфортных +23°...+25°.

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На востоке страны сегодня будет ясно и безоблачно. Несмотря на это температура тут не поднимется выше +23°...+25°. Без осадков.

В центральных областях Украины также ожидается преимущественно ясная и безоблачная погода. Без осадков. Температура тут будет в пределах от +24° на Полтавщине до +27° в Винницкой области.

Жителей юга Украины сегодня ждет ясная и безоблачная погода с обилием солнца. Воздух тут прогреется до +24°...+28°, только на побережье морей будет свежее, +19°. Без осадков.

Приметы погоды 25 мая

Если на траве много росы, то будет хороший урожай овощей, а если рябина обильно цветет, то будет хороший урожай овса.

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