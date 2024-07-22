Осадки ожидаются на западе, северо-востоке и в Крыму.

Во вторник, 23 июля, в Украине будет переменная облачность. На западе страны, в северо-восточных областях, а также в Крыму пройдут кратковременные дожди, местами - с грозами. Самая свежая погода будет в западных областях, +22°...+27°, а самая высокая температура будет на юге Украины, +28°...+33°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +22°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, гроза.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, гроза.

В Тернополе 23 июля ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +27°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +16°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +17°, днем +28°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +30°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +19°...+27°.

В Одессе 23 июля - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +32°.

В Херсоне во вторник ночью будет +22°, днем +32°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +33°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +29°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +20°...+28°, гроза.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +29°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°.

Приметы погоды 23 июля

Если в этот день глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.

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