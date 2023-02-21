В среду, 22 февраля, в Украине начнется похолодание. На Левобережье ночные морозы местами достигнут -5°...-11°, а в некоторых областях небольшой "минус" будет и днем. Осадков станет гораздо меньше. Местами поснежит на севере, а в крыму ожидаются ливни. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -5°, днем -1°, снег.
- Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +5°.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°.
- В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем +2°.
- В Тернополе 22 февраля ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +7°.
- В Виннице завтра будет -1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в среду будет ночью -2° днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
- В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -6°...-1°.
- В Одессе 22 февраля - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +7.
- В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -11°...-6°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -11°, днем -3°.
- В Днепре температура ночью будет -5°, днем +2°, небольшая облачность,.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +1°...+5°, ливень.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем -4°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем -3°.
Приметы погоды на 22 февраля
22 февраля - чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.