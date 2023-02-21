На севере и северо-востоке морозы ожидаются и ночью, и днем.

В среду, 22 февраля, в Украине начнется похолодание. На Левобережье ночные морозы местами достигнут -5°...-11°, а в некоторых областях небольшой "минус" будет и днем. Осадков станет гораздо меньше. Местами поснежит на севере, а в крыму ожидаются ливни. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -5°, днем -1°, снег.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +5°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем +2°.

В Тернополе 22 февраля ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +7°.

В Виннице завтра будет -1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью -2° днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -6°...-1°.

В Одессе 22 февраля - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +7.

В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -11°...-6°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -11°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем +2°, небольшая облачность,.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +1°...+5°, ливень.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем -4°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем -3°.

Приметы погоды на 22 февраля

22 февраля - чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.

Вас также могут заинтересовать новости: