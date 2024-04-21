Солнечных прояснений станет меньше, а туч больше.

В воскресенье, 21 апреля, в Украине ожидается приход нового циклона. Он принесет с собой дожди и грозы практически на всю территорию страны. Местами осадки будут с грозами. Солнца станет гораздо меньше, а туч - больше. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины столбики термометров покажут +12°...+14°, в Хмельниццкой области будет около +9°. Практически повсеместно пройдут дожди, будет облачно, местами с прояснениями.

На севере Украины тепло распределится неравномерно. В Житомирской, Киевской и Черниговской областях будет +8°...+11°, а на Сумщине температура местами повысится до +20°. Тут также ожидается дождливый день.

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На востоке будет небольшая облачность, однако и тут пройдут дожди и ливни. Воздух прогреется до +20°...+23°.

В центральной части Украины, как и на севере, будут температурные контрасты. В Винницкой области столбики термометров покажут +7°, в районе Черкасс, Кропивницкого и Кривого Рога столбики термометров покажут +15°...+17°, а на Полтавщине и в районе Днепра воздух прогреется до +20°. Местами пройдут дожди и грозы.

На юге Украины сегодня тоже будет мокро, а температура ожидается от +12° до +19°.

Приметы погоды 21 апреля

Если веер теплый, а ночь тихая, то лето будет жаркое и сухое.

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