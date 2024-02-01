Ночью ожидаются легкие морозы.

Перед выходными, 2 февраля, погода в Украине существенно не изменится. По всей старне будет "плюс", а ночью ожидаются легкие морозы. На северо-востоке и востоке вероятны осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +4°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +3°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.

В Тернополе 2 февраля ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Виннице завтра будет -1°...+4°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью 0° днем +4°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+4°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+2°.

В Одессе 2 февраля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +2°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -2°...+4°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°, мокрый снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.

Приметы погоды 2 февраля

Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.

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