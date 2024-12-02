Осадков не ожидается.

Начало недели в Украине будет холодным, но сухим. Днем 2 декабря по всей стране ожидается от 0° до +4° и небольшая облачность, местами на западе Украины будет ясно и безоблачно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1°, днем +4°.

Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью -1°, днем +4°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +4°.

В Ривне сегодня ожидается ясная погода, ночью -1°, днем +4°.

В Тернополе 2 декабря ночью будет 0°, днем +4°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью -1°, днем +4°.

В Виннице сегодня будет 0°...+4°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+2°, пасмурно.

В Черкассах сегодня будет ночью 0°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...0°.

В Одессе 2 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +1°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем 0°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+3°.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью -2°, днем 0°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем 0°.

2 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды

2 декабря - пророка Авдея Бережного. Если прилетели птицы с севера - к ранним холодам.

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